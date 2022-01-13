РФ "не бросит" Белоруссию в условиях санкций - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия "не бросит" Белоруссию, против которой введены санкции, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не стал отвечать на вопрос, готова ли РФ перенаправить через свою территорию поставки белорусских калийных удобрений после отказа Литвы от такого транзита из- за американских санкций в отношении Минска. "Я оставляю без ответа ваш вопрос, [так как это] чувствительная субстанция", - сказал представитель Кремля.

"Белоруссия - наш партнер, и мы ее не бросаем и не бросим", - продолжил Песков. Он также не ответил на вопрос, планируется ли между лидерами РФ и Белоруссии обсуждение темы транзита белорусских удобрений.