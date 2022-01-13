РФ "не бросит" Белоруссию в условиях санкций - Песков
14:00 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия "не бросит" Белоруссию, против которой введены санкции, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он не стал отвечать на вопрос, готова ли РФ перенаправить через свою территорию поставки белорусских калийных удобрений после отказа Литвы от такого транзита из- за американских санкций в отношении Минска. "Я оставляю без ответа ваш вопрос, [так как это] чувствительная субстанция", - сказал представитель Кремля.
"Белоруссия - наш партнер, и мы ее не бросаем и не бросим", - продолжил Песков. Он также не ответил на вопрос, планируется ли между лидерами РФ и Белоруссии обсуждение темы транзита белорусских удобрений.
НОВОСТИ
- 15:12 13.01.2022
- РФ может провести мероприятия по линии ВМФ, если США будут провоцировать Россию - МИД
- 15:00 13.01.2022
- Россия к 2030 году сможет получать до $40 млрд от продажи водорода - Чубайс
- 14:32 13.01.2022
- Разговор РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности зашел в тупик - Рябков
- 14:12 13.01.2022
- РФ не будет судить о главе Мининформации Казахстана по прежним "неловким" словам - Песков
- 13:32 13.01.2022
- Приштина запретила проведение сербского референдума на территории Косово и Метохии
- 13:20 13.01.2022
- НАТО готова внести конкретные предложения по безопасности для обсуждения с РФ - генсек
- 13:05 13.01.2022
- Ежегодно в России необходимо обновлять не менее 5% коммунальных сетей - Хуснуллин
- 13:00 13.01.2022
- Заявления США о санкциях можно приравнять к инициативе по разрыву отношений с РФ - Песков
- 12:32 13.01.2022
- В Москве выявили 5 490 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 13.01.2022
- Иностранных агентов не должно быть среди журналистов - Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать