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РФ "не бросит" Белоруссию в условиях санкций - Песков

14:00 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия "не бросит" Белоруссию, против которой введены санкции, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не стал отвечать на вопрос, готова ли РФ перенаправить через свою территорию поставки белорусских калийных удобрений после отказа Литвы от такого транзита из- за американских санкций в отношении Минска. "Я оставляю без ответа ваш вопрос, [так как это] чувствительная субстанция", - сказал представитель Кремля.

"Белоруссия - наш партнер, и мы ее не бросаем и не бросим", - продолжил Песков. Он также не ответил на вопрос, планируется ли между лидерами РФ и Белоруссии обсуждение темы транзита белорусских удобрений.

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