«Роснефть» запускает цикл научных онлайн-лекций

17:12

Компании «Роснефть» и «Иннопрактика», а также МГУ им. М.В. Ломоносова запустили проект «Открытые лекции». Это цикл выступлений геологов, биологов, геохимиков, гидрометеорологов и других ученых, который позволит слушателям расширить их представление об экологии, формировании суши, водных бассейнов и донных ландшафтов. Также слушатели узнают о роли микроорганизмов в жизни людей и о инновационных разработках в сфере защиты окружающей среды, а также получат информацию о последних исследованиях в северных морях. В лекциях эксперты расскажут о научных проектах «Роснефти», которые выполняют, в том числе, совместно с «Иннопрактикой». Например, один из проектов посвящен построению достоверной геологической модели российской Арктики. В ходе научно-исследовательских экспедиций в последние два года в Карском море и море Лаптевых пробурены первые в истории изучения российского континентального шельфа стратиграфические скважины. Добытые образцы пород, слагающих осадочный бассейн, сейчас исследуют специалисты Геологического факультета МГУ. Также ученые расскажут слушателям об опыте создания экологических атласов морей РФ, а также о разработке эффективного биопрепарата для очистки северных морей от углеводородных загрязнений. В 2021 году этот проект получил премию Международного конкурса научных разработок.

Материалы будут размещены на интернет-площадке «Битва умов» science-battle.ru и доступны всем желающим. Планируется, что «Открытые лекции» окажутся полезны молодым ученым, аспирантам, студентам и тем, кто интересуется последними научными разработками и технологиями, связанными с изучением и сохранением окружающей среды.