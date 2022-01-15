Посольство РФ в США отреагировало на очередные заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона
09:52 15.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некого предлога для вторжения на Украину», — отметили дипломаты. «Доказательств, как водится, нет», — подчеркнули они.
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