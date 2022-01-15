Посольство РФ в США отреагировало на очередные заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона

09:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения в подготовке Россией некого предлога для вторжения на Украину, звучащие в Соединенных Штатах, голословны и бездоказательны, они являются подтверждением непрекращающегося информационного давления на Москву. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, которое было опубликовано в пятницу на странице дипмиссии в «Фейсбуке».

«Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некого предлога для вторжения на Украину», — отметили дипломаты. «Доказательств, как водится, нет», — подчеркнули они.