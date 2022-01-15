В России идет резкий рост заболеваемости COVID-19. Данные на 15 января, 2022
12:10 15.01.2022 Источник: Интерфакс
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 27 179 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 015 (14,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В РФ идет резкий рост заболеваемости коронавирусом, что связано с распространением штамма "омикрон". В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 6 тыс. 555 новых случаев COVID-19 за сутки, в пятницу сообщалось о 5 тыс. 712 заболевших, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 314 (2 тыс. 798 14 января), в Московской области - 2 тыс. 589 (1 тыс. 990 накануне в пятницу).
За минувшие сутки от коронавируса умерли 723 пациента, больше всего скончавшихся в Москве - 68, в Петербурге - 62, в Подмосковье - 42.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 774 тыс. 304 случая коронавирусной инфекции, 320 тыс. 634 умерших и 9 млн 835 тыс. 884 выписанных, в том числе 26 тыс. 584 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 877 выздоровевших приходится на Москву.
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