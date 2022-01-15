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НОВОСТИ

Лукашенко: Операция ОДКБ в Казахстане была разработана президентами России и Беларуси в течение часа

13:20 15.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным разработал план операции по отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Об этом в субботу сообщает агентство БелТА.

«Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством [министра обороны РФ Сергея] Шойгу и [главы Минобороны Белоруссии Виктора] Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний», — сказал он на встрече с белорусскими миротворцами, прибывшим из Казахстана.

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