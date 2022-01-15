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НОВОСТИ

По делу хакеров REvil число задержанных достигло восьми человек

15:42 15.01.2022 Источник: Интерфакс

Тверской суд Москвы рассмотрит в субботу еще четыре ходатайства следствия об аресте задержанных по запросу властей США хакеров группировки REvil, подозреваемых в незаконном обороте средств платежей.

"В Тверской суд Москвы суд поступили ходатайства Следственного департамента МВД об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Пузыревского Д. Д., Коротаева Д. В. и Малоземова А.В", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Таким образом, число задержанных хакеров, о которых известно в настоящее время, достигло восьми человек

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