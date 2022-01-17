Эстония готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования НАТО - Минобороны

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования НАТО. Об этом в понедельник сообщил канцлер министерства обороны республики Кусти Сальм.

"Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости", - приводит его слова портал Э-эр-эр.

По его словам, в Эстонии все готово на случай прибытия подразделения численностью до 5 тыс. солдат. "В Тапа есть территория для принятия союзников, где можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям, чтобы подразделения могли перемещаться оттуда", - отметил он.

Сальм также заверил, что без крыши над головой никто не останется - если в казармах не хватит мест, солдат можно разместить в палатках. "Союзники не приедут к нам спать в казармах, если им придется прибыть сюда в целью укрепления военной мощности", - указал он. Эстония при необходимости готова построить и новые казармы для союзников, если они будут размещены в республике на постоянной основе.

Канцлер Минобороны Эстонии также напомнил, что решение направить в Эстонию возглавляемую Великобританией боевую группу НАТО было принято в конце лета 2016 года, а уже в апреле 2017 года союзники прибыли в республику. "За это время нам удалось создать инфраструктуру. Быстрое и выдающееся историческое достижение. Я ни секунды не сомневаюсь, что мы сможем повторить это, если в ближайшее время возникнет такая необходимость", - сказал он.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году было принято решение разместить многонациональные батальоны альянса в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Эстонский батальон находится под командованием Великобритании, латвийский возглавила Канада, литовский - Германия, польский - США. В дислоцированной в эстонской Тапе боевой группе насчитывается более тысячи военнослужащих.