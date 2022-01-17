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Порошенко пообещал, что представители нынешней украинской власти понесут наказание

12:32 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Украины Петр Порошенко, прилетевший в понедельник в Киев из Варшавы, пообещал, что представители нынешней власти страны понесут заслуженное наказание.

"Зеленские и Коломойские, пока мы строили фундамент нашего государства, разрушали Украину, вынимали из карманов налогоплательщиков десятки миллионов долларов и строили себе виллы в Лондоне и Италии. <...> А теперь, находясь у власти, обвиняют нас в госизмене. Все они будут нести за это ответственность", - сказал Порошенко, обращаясь к встречавшим его в аэропорту сторонникам.

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