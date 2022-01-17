Бербок подтвердила отказ от поставок оружия Украине
17:32 17.01.2022 Источник: Интерфакс
Позиция Германии относительно поставок вооружения Украине остается неизменной, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.
"Внешняя политика означает, что мы имеем четкую позицию. Потому то, что было сказано несколько месяцев назад, неизменно. Это не зависит от того, куда я еду, поскольку позиция правительства Германии относительно поставок оружия, учитывая соответствующую политику экспорта оружия, известна, и это закреплено в нашей истории. Мы говорили об этом во время нашего разговора", - сказала Бербок в понедельник на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
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