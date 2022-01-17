США не исключают ни одну из мер в случае "вторжения" РФ на Украину - Белый дом о SWIFT

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее гипотетического вторжения на Украину, ни один из вариантов не исключен. Об этом заявил в понедельник ТАСС представитель Совета национальной безопасности Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты "Хандельсблат" о том, что США и Евросоюз якобы больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

"Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину", - сказал чиновник.