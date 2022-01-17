США не исключают ни одну из мер в случае "вторжения" РФ на Украину - Белый дом о SWIFT
22:40 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее гипотетического вторжения на Украину, ни один из вариантов не исключен. Об этом заявил в понедельник ТАСС представитель Совета национальной безопасности Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты "Хандельсблат" о том, что США и Евросоюз якобы больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT.
"Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину", - сказал чиновник.
НОВОСТИ
- 22:00 17.01.2022
- Власти Ирана арестовали племянницу духовного лидера аятоллы Хаменеи - ТВ
- 21:21 17.01.2022
- Глава британского Минобороны пригласил Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов безопасности
- 20:40 17.01.2022
- Цена российской нефти Urals впервые с 2014 года превысила $86 за баррель
- 20:00 17.01.2022
- Германия ждет от России шагов по деэскалации вокруг Украины - канцлер Шольц
- 19:20 17.01.2022
- Заседание Госдумы в четверг начнется с выступления президента Ирана - Жуков
- 18:40 17.01.2022
- Назарбаев и Токаев ведут "ожесточенные переговоры" по перераспределению активов Казахстана - The Guardian
- 18:00 17.01.2022
- Суд лишил прав родителей девочки, около 6 лет не забиравших ее из перинатального центра
- 17:45 17.01.2022
- Сбер принял Климатическую стратегию 2023
- 17:32 17.01.2022
- Бербок подтвердила отказ от поставок оружия Украине
- 17:12 17.01.2022
- Совет Думы единогласно снял с рассмотрения проект о ковид-сертификатах - Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать