0
0
0
НОВОСТИ

США не исключают ни одну из мер в случае "вторжения" РФ на Украину - Белый дом о SWIFT

22:40 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее гипотетического вторжения на Украину, ни один из вариантов не исключен. Об этом заявил в понедельник ТАСС представитель Совета национальной безопасности Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты "Хандельсблат" о том, что США и Евросоюз якобы больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

"Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину", - сказал чиновник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 17.01.2022
Власти Ирана арестовали племянницу духовного лидера аятоллы Хаменеи - ТВ
0
146
21:21 17.01.2022
Глава британского Минобороны пригласил Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов безопасности
0
178
20:40 17.01.2022
Цена российской нефти Urals впервые с 2014 года превысила $86 за баррель
0
237
20:00 17.01.2022
Германия ждет от России шагов по деэскалации вокруг Украины - канцлер Шольц
0
266
19:20 17.01.2022
Заседание Госдумы в четверг начнется с выступления президента Ирана - Жуков
0
306
18:40 17.01.2022
Назарбаев и Токаев ведут "ожесточенные переговоры" по перераспределению активов Казахстана - The Guardian
0
472
18:00 17.01.2022
Суд лишил прав родителей девочки, около 6 лет не забиравших ее из перинатального центра
0
362
17:45 17.01.2022
Сбер принял Климатическую стратегию 2023
0
353
17:32 17.01.2022
Бербок подтвердила отказ от поставок оружия Украине
0
463
17:12 17.01.2022
Совет Думы единогласно снял с рассмотрения проект о ковид-сертификатах - Володин
0
413

Возврат к списку