НАТО стремится оккупировать Украину, считает Володин
13:32 18.01.2022 Источник: Интерфакс
Ведется информационная подготовка к продвижению НАТО на Украину, в этой связи важно довести до парламентов всех стран сведения о возможных последствиях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"НАТО стремится оккупировать Украину", - сказал Володин во вторник на открытии весенней сессии Госдумы.
Он отметил, что "последние месяцы звучит истерика вокруг Украины: конгрессмены и представители госдепа пугают весь мир, якобы, предстоящим "вторжением России".
"Совершенно очевидно, Вашингтон пытается оправдать свою экспансию и продвижение войск НАТО к российским границам", - сказал спикер Госдумы.
Тут США "действуют по стандартной схеме, ничего нового: сначала придумывает образ врага, а потом "героически" с ним борется, так было в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии", - отметил Володин.
"Все это можно расценить как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их инструкторы, советники уже там. Сейчас они думают, как им обосновать ввод войск", - пояснил председатель Госдумы.
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