НАТО стремится оккупировать Украину, считает Володин

13:32 Источник: Интерфакс

Ведется информационная подготовка к продвижению НАТО на Украину, в этой связи важно довести до парламентов всех стран сведения о возможных последствиях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"НАТО стремится оккупировать Украину", - сказал Володин во вторник на открытии весенней сессии Госдумы.

Он отметил, что "последние месяцы звучит истерика вокруг Украины: конгрессмены и представители госдепа пугают весь мир, якобы, предстоящим "вторжением России".

"Совершенно очевидно, Вашингтон пытается оправдать свою экспансию и продвижение войск НАТО к российским границам", - сказал спикер Госдумы.

Тут США "действуют по стандартной схеме, ничего нового: сначала придумывает образ врага, а потом "героически" с ним борется, так было в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии", - отметил Володин.

"Все это можно расценить как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их инструкторы, советники уже там. Сейчас они думают, как им обосновать ввод войск", - пояснил председатель Госдумы.