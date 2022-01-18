Сроки карантина из-за ковида в РФ сокращаются, больничные будут оформлять заочно

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сроки карантина в связи с заражением коронавирусом в России сокращаются до семи дней. Об этом во вторник заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

"Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Больничные листки будут оформляться заочно, а меры социальной поддержки продлеваться беззаявительно на фоне подъема заболеваемости ковидом, также сообщила Татьяна Голикова.

"Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.