С Софийского собора в Киеве во время урагана упал трехметровый крест - ТВ

16:00

Шквалистый ветер в ночь на вторник снес трехметровый крест с Софийского собора в центре Киева. Об этом сообщает новостная служба канала "1+1".

В сюжете отмечается, что чудом обошлось без пострадавших, когда ветром снесло один из крестов на соборе, которые были обновлены всего 40 лет назад.

"Тогда реставраторы, вероятно, спешили и основу крестов, черный металл, окутали медью", - рассказал заместитель генерального директора заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко. По его мнению, эти металлы начали взаимодействовать друг с другом, что привело к разрушению. Он добавил, что реставрировать кресты можно только в теплое время года. Сейчас специалисты обследуют собор и купола. Если остальные кресты будут представлять опасность для киевлян, их снимут.