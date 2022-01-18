С Софийского собора в Киеве во время урагана упал трехметровый крест - ТВ
16:00 18.01.2022
Шквалистый ветер в ночь на вторник снес трехметровый крест с Софийского собора в центре Киева. Об этом сообщает новостная служба канала "1+1".
В сюжете отмечается, что чудом обошлось без пострадавших, когда ветром снесло один из крестов на соборе, которые были обновлены всего 40 лет назад.
"Тогда реставраторы, вероятно, спешили и основу крестов, черный металл, окутали медью", - рассказал заместитель генерального директора заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко. По его мнению, эти металлы начали взаимодействовать друг с другом, что привело к разрушению. Он добавил, что реставрировать кресты можно только в теплое время года. Сейчас специалисты обследуют собор и купола. Если остальные кресты будут представлять опасность для киевлян, их снимут.
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