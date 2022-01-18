0
0
155
НОВОСТИ

С Софийского собора в Киеве во время урагана упал трехметровый крест - ТВ

16:00 18.01.2022

Шквалистый ветер в ночь на вторник снес трехметровый крест с Софийского собора в центре Киева. Об этом сообщает новостная служба канала "1+1".

В сюжете отмечается, что чудом обошлось без пострадавших, когда ветром снесло один из крестов на соборе, которые были обновлены всего 40 лет назад.

"Тогда реставраторы, вероятно, спешили и основу крестов, черный металл, окутали медью", - рассказал заместитель генерального директора заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко. По его мнению, эти металлы начали взаимодействовать друг с другом, что привело к разрушению. Он добавил, что реставрировать кресты можно только в теплое время года. Сейчас специалисты обследуют собор и купола. Если остальные кресты будут представлять опасность для киевлян, их снимут.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 18.01.2022
Россияне купили в Турции за 2021 год на 75% больше недвижимости, чем в 2020-м
0
29
17:12 18.01.2022
Более 23 тыс. человек погибли в прошлом году в России в результате преступлений - МВД
0
77
17:00 18.01.2022
Российским дипломатам на Украине и их семьям поступают персональные угрозы - МИД РФ
0
99
16:46 18.01.2022
Сбер проверит сотрудников на «омикрон» при помощи ПЦР-тестов
0
117
16:32 18.01.2022
Папа Римский передаст 100 тыс. евро для помощи мигрантам на границе Белоруссии и Польши
0
147
16:12 18.01.2022
Около 60% заражений ковидом в РФ приходится на дельта- штамм, на "омикрон" и другие - 40%
0
180
15:32 18.01.2022
Парламент Индонезии одобрил законопроект о переносе столицы
0
210
15:12 18.01.2022
Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения
0
237
15:00 18.01.2022
Сроки карантина из-за ковида в РФ сокращаются, больничные будут оформлять заочно
0
269
14:32 18.01.2022
Армения не считает признание Турцией геноцида армян условием для нормализации отношений
0
320

Возврат к списку