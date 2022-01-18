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Папа Римский передаст 100 тыс. евро для помощи мигрантам на границе Белоруссии и Польши

16:32 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск передаст 100 тыс. евро для помощи мигрантам на границе Белоруссии и Польши. Об этом во вторник сообщила служба печати Святого престола.

"Святой отец решил направить взнос в размере 100 тыс. евро на помощь мигрантам, которые застряли между Польшей и Белоруссией, а также для польского подразделения католической благотворительной организации Caritas для решения чрезвычайной ситуации с мигрантами на границе двух стран", - указывается в документе.

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