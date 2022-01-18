ГУ СБ МВД проводит обыски в подразделениях ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти - источник
18:00 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД проводят обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время в подразделениях УЭБиПК по Санкт- Петербургу и Ленинградской области сотрудниками ГУ СБ МВД проводятся обыски", - сказал собеседник агентства.
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