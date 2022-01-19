В Москве выявили 8 795 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 8 795 против 8 342 днем ранее, до 2 113 370. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 19 июня 2021 года. В относительном выражении он составил 0,42%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 71 против 69 днем ранее, до 38 084 (1,8% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.