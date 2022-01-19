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Макрон объявил о планах Франции во главе ЕС представить реформу Шенгенской зоны

16:32 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция в рамках своего председательства в ЕС предложит реформу Шенгенской зоны. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон, представляя на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства.

"Французское председательство предложит реформу Шенгенского пространства", - заявил президент республики. Он пояснил, что необходимость реформирования Шенгенской зоны с целью укрепления внешних границ ЕС связана с обострением миграционной проблемы.

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