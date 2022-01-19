США не представят России никаких документов по безопасности к пятнице - Блинкен

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не представит министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову на встрече в Женеве в пятницу письменные ответы на российские предложения по безопасности. Соответствующее заявление глава Госдепа сделал в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Блинкен отметил, что по завершении «напряженной недели» переговоров США рассчитывают «провести оценку ситуации». По его словам, «необходимо также дать участникам переговоров от России время на оценку прошедших консультаций». «На данным момент я не планирую представлять каких-либо документов», — указал Блинкен, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли он на встрече с главой МИД РФ представить письменный ответ на предложения РФ.

«Мы намерены следовать дипломатическому пути на переговорах с РФ так долго, насколько это возможно», — сказал он.

Блинкен при этом выразил мнение, что выбор дальнейшего развития событий — по пути эскалации или снижения напряженности — остается за Россией. «Если результата не будет, то только потому, что Россия выбрала другой путь», — добавил он.