США не представят России никаких документов по безопасности к пятнице - Блинкен
18:15 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блинкен отметил, что по завершении «напряженной недели» переговоров США рассчитывают «провести оценку ситуации». По его словам, «необходимо также дать участникам переговоров от России время на оценку прошедших консультаций». «На данным момент я не планирую представлять каких-либо документов», — указал Блинкен, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли он на встрече с главой МИД РФ представить письменный ответ на предложения РФ.
«Мы намерены следовать дипломатическому пути на переговорах с РФ так долго, насколько это возможно», — сказал он.
Блинкен при этом выразил мнение, что выбор дальнейшего развития событий — по пути эскалации или снижения напряженности — остается за Россией. «Если результата не будет, то только потому, что Россия выбрала другой путь», — добавил он.
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