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Нападать на Швецию Россия не собиралась и не собирается - Посольство РФ в Стокгольме

20:50 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспрецедентная пропагандистская кампания по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов была развернута в шведских СМИ с подачи политиков. Об этому в среду на странице в «Фейсбуке» пишет посольство РФ в королевстве.

«В последнее время в посольство поступают многочисленные обращения шведских граждан (в основном пожилых людей и детей) с адресованными к России просьбами „не нападать на Швецию“. Рассматриваем эти опасения как прямой результат развернутой в шведских СМИ с подачи здешних политиков беспрецедентной пропагандистской кампании по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов. В качестве дипломатического представительства Российской Федерации ответственно заявляем, что нападать на Швецию наша страна не собиралась и не собирается. Напротив, мы хотели бы иметь добрососедские отношения с нашими шведскими партнерами и развивать с ними взаимовыгодный диалог во всех областях, включая сферу безопасности, что неоднократно официально предлагали Стокгольму, но неизменно получали отказ или натыкались на гробовое молчание», — отметили в дипмиссии.

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