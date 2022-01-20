0
0
110
НОВОСТИ

США не готовы отменить торговые пошлины в отношении КНР, заявил Байден

11:32 20.01.2022 Источник: Эхо Москвы

США не готовы отменить торговые пошлины в отношении Китая, — Байден. «Мне бы хотелось сказать сейчас, что они выполнили все требования или часть из них, но мы еще не пришли к этому», — сказал Джо Байден на пресс-конференции.

Страны в январе 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, согласно которому Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары на 250 миллиардов долларов в год наряду с 7,5% на товары на 120 миллиардов.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 20.01.2022
Во время пандемии миллиардеры богатели со скоростью $15 тыс в секунду - Oxfam
0
21
12:05 20.01.2022
Организатор ячейки иеговистов в Томской области приговорен к 7 годам колонии
0
56
12:00 20.01.2022
НАТО с помощью нового документа пытаются узаконить применение силы в космосе - Захарова
0
74
11:20 20.01.2022
Польский солдат на границе с Белоруссией получил ранение головы во время атаки мигрантов
0
116
11:18 20.01.2022
РКС рассекретили архивные данные о системе зондирования земли «Океан-О»
0
142
11:05 20.01.2022
Захарова назвала лжесвидетельством твит главы МИД Канады о "павших в войне с РФ" украинцах
0
183
11:00 20.01.2022
Суд после кассации отменил все решения о правах на ранее захваченный монастырь на Урале
0
181
10:32 20.01.2022
Домашних животных включат в закон об обязательной маркировке
0
191
10:20 20.01.2022
Новая система контроля космоса сможет отслеживать объекты от 5 см на орбитах до 2 500 км
0
211
10:05 20.01.2022
Украине нужны серьезные изменения для вступления в НАТО - глава МИД Венгрии
0
241

Возврат к списку