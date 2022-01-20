США не готовы отменить торговые пошлины в отношении КНР, заявил Байден
11:32 20.01.2022 Источник: Эхо Москвы
США не готовы отменить торговые пошлины в отношении Китая, — Байден. «Мне бы хотелось сказать сейчас, что они выполнили все требования или часть из них, но мы еще не пришли к этому», — сказал Джо Байден на пресс-конференции.
Страны в январе 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, согласно которому Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары на 250 миллиардов долларов в год наряду с 7,5% на товары на 120 миллиардов. Эхо Москвы
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