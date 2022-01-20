НАТО вторгается в другие страны, действует обманом, это приведет к ее распаду - президент Ирана
13:32 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс незаконно проникает на территории независимых государств, такое поведением является обманным и приведет к скорому распаду НАТО. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в четверг, выступая на пленарном заседании Госдумы в ходе своего визита в Москву.
"НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, они угрожают независимым государствам, - сказал иранский лидер. - Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов - все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к их распаду".
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