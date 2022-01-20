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Путин наградил Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного

15:00 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин наградил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

"Владимир Путин своим указом наградил Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность", - сообщается в четверг на сайте Кремля.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного - высший государственный орден Российской Федерации. Согласно статуту, им могут награждаться выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане РФ за "исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России", а также главы и руководители правительств зарубежных стран за "выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией".

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