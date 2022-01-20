Главный лор Москвы дал рекомендации по лечению симптомов "омикрона"

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Пациентам при первых признаках штамма коронавируса «омикрон» необходимо использовать лекарства, снимающие симптоматику заболевания, а также и противовирусные препараты, уверен главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков. По его словам, хотя «омикрон» считается более заразным, ковид при нем обычно переносится в легкой форме и гораздо реже вызывает госпитализации, чем при других штаммах.

«Внимательно следите за своим самочувствием, и, если почувствуете симптомы «омикрона» или ОРВИ, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать», - заявил доктор, отметив, что симптомы болезни при новом штамме очень схожи с симптомами обычной простуды: заложенность носа, боль и першение в горле. «Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы, - рекомендовал Крюков. - Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком. Очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день».

По словам врача, заложенность носа позволят снять спреи с солевым раствором или сосудосуживающие средства, однако последними не рекомендуется пользоваться более семи дней. Крюков предлагает также применять противовирусные препараты широкого действия, отказавшись от антибиотиков, которые нужно применять только по назначению врача. Оториноларинголог также призвал проветривать помещения и увлажнять в них воздух – это позволяет облегчить симптомы болезни и мешает распространению инфекции.