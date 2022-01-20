Десантные корабли ВМФ направляются в Средиземноморье для участия в учениях - МО РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отряд из шести больших десантных кораблей ВМФ России выдвинулся 15 января в Средиземное море для участия в межфлотских учениях. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"15 января текущего года отряд кораблей Балтийского и Северного флотов в составе шести больших десантных кораблей вышел из порта Балтийска и приступил к переходу в район проведения учения в Средиземном море", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, в то же время отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжит переход в Средиземное море, где совместно с силами Северного и Балтийского флотов, примет участие в учениях межфлотской группировки ВМФ России.