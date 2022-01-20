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Несмотря на санкции США, Китай продолжает импортировать иранскую нефть

19:30 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное таможенное управление Китая обнародовало данные об импорте иранской нефти, несмотря на сохраняющиеся санкции правительства США в отношении Тегерана. Об этом сообщил в четверг телеканал "Аль-Арабия", Официальные данные о поставках Китай раскрывает впервые с декабря 2020 года, когда сообщил о импорте 520 тысяч тонн иранской нефти.

По информации Главного таможенного управления в декабре 2021 года Китай импортировал из Ирана более 260 тысяч тонн, или 1,9 млн баррелей, нефти. В опубликованных данных не уточняется, какая компания осуществляла поставки, а также в каком терминале производилась выгрузка нефти. Тем не менее "Аль-Арабия" сообщает, что пунктом приема нефтепродуктов, поставляемых из Ирана, является порт Чжаньцзян в провинции Гуанду.

В ноябре 2021 года агентство Рейтер сообщало, что по неофициальным данным в период с августа по октябрь объем импорта иранской нефти в Китай превышал 500 тысяч баррелей, достигнув около 6% от общего объема импорта. При этом, как утверждают источники Рейтер, иранская нефть поставлялась в Китай под видом нефти из ОАЭ, Омана и Малайзии, чтобы обойти санкции США.

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