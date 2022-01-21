Депутат заявил о «захлебывающемся от денег» российском государстве

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме рассказали о «захлёбывающемся от денег» российском государстве. Правительство расходует деньги нерационально, огромная сумма заморожена. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Это государство захлёбывается от денег, государство вытягивает в бюджет деньги со всей страны. Там второй бюджет заморожен — 16 с лишним триллионов рублей на 1 января валяется в федеральном бюджете без движения. На эти деньги можно было страну построить заново, и ещё осталась бы половина. Но государство не хочет развивать страну, не хочет инвестировать. Более того, у нас государство не знает слово «инвестировать», знает только слово «тратить». Это такой бухгалтерский подход, который даже не с чем сравнить. Это безумие».

В то же время многие граждане нашей страны находятся за чертой бедности и умирают, подчеркнул депутат.