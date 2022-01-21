РФ будет жестко противостоять враждебным действиям США, если они не изменят политику - МИД

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в рамках встречного сдерживания будет жестко противостоять враждебным действиям США, если политика Вашингтона не изменится. Об этом говорится в распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Либо мы договариваемся о более-менее позитивной повестке дня, учитывающей и российские приоритеты, либо градус конфронтации, и без того избыточный, повышается еще более. Но если политика США остается без изменений, будем жестко противодействовать в рамках встречного сдерживания враждебных действий Вашингтона", - отметили в министерстве.