Вопрос военных баз РФ в Венесуэле не затрагивался в разговоре Путина и Мадуро - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос размещения российских военных баз в Венесуэле не затрагивался в состоявшемся в четверг телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.