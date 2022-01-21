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НОВОСТИ

Вопрос военных баз РФ в Венесуэле не затрагивался в разговоре Путина и Мадуро - Песков

14:00 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос размещения российских военных баз в Венесуэле не затрагивался в состоявшемся в четверг телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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