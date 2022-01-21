Команда «Легенды хоккея» проведет матч с жителями подмосковного Одинцова

14:50

Иллюстрация пресс-службы губернатора Московской области

В субботу, 22 января, команда «Легенды хоккея» проведет матч с жителями Одинцовского округа на катке в парке Малевича.

Благодаря губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье» состоится уже вторая встреча звезд отечественного спорта с дворовой командой. Первое состязание 15 января в Красногорске вызвало большой интерес у жителей. Поэтому «Легенды» решили продолжить этот любительский турнир и сыграть с другими муниципалитетами региона, где тоже очень популярен хоккей.

В состав звездной команды в этот раз войдут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный. Тренером команды выступает двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

В команде жителей Одинцовского округа – взрослые спортсмены-любители. Как и в Красногорске, составы обеих команд будут дополнены юными хоккеистами из спортивных секций муниципалитета.

Каток в парке Малевича для встречи выбран не случайно. Просторную площадку размером 1250 кв. м установили в декабре прошлого года. Она оснащена искусственным льдом, что позволяет поддерживать качество покрытия при переменчивой погоде и продлевать сезон катания и игр в хоккей. Комментировать игру будет спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Сбор гостей с 16.30, спортивная программа начнется в 17.00. Приходите болеть за лучших!