Генсек ООН заметил, что уровень недоверия между мировыми державами достиг пика
19:10 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы начали еще один год в тисках глобальной пандемии. Коронавирус продолжает распоряжаться жизнями, планами и надеждами, - сказал он. - Единственной определенностью является неопределенность в еще большей степени. Между тем растут неравенство и инфляция. <…> Мы сталкиваемся с политическими волнениями и жестокими конфликтами. Недоверие между мировыми державами достигло пика".
Генсекретарь отметил, что сейчас в мире наблюдается наибольшее число насильственных конфликтов со времен 1945 года.
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