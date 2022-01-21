0
0
138
НОВОСТИ

Влияние РФ в мире увеличили внешнеполитические провалы США - экс-глава ЦРУ

20:40 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-директор ЦРУ и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что провалы США на Ближнем Востоке и неразбериха внутри страны способствовали увеличению влияния РФ и КНР в мире.

"Наши внутренние разногласия и почти парализованный Конгресс, наш очевидный уход из Ближнего Востока и в более широком плане отказ от нашей 60-летней глобальной лидерской роли, а также позорное бегство из Афганистана - все это привело к тому, что многие страны сделали свой выбор и начали развивать тесные экономические и политические связи и отношения в области безопасности с Россией и Китаем", - написал Гейтс в статье для британской газеты "Файнэншл таймс".

В публикации бывший министр обороны США также поделился мнением, что российские власти "умело действовали" последние годы, однако ситуация на границе РФ и Украины грозит "обернуться неприятностями" для Москвы. Кроме того, как считает Гейтс, российская политика в итоге "настроила украинцев еще больше против РФ" и сблизила киевские власти с Западом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:40 21.01.2022
Семью сирийских беженцев, запечатленных на фотографии, потрясшей мир, приняли в Италии
0
62
21:30 21.01.2022
Новый подвид омикрон-штамма коронавируса выявили в Великобритании выявили
0
80
20:30 21.01.2022
Украина получит от Канады помощь в размере 120 млн канадских долларов - Зеленский
0
165
19:20 21.01.2022
Мишустин поручил перевести максимальное число сотрудников Минэнерго на удаленку
0
258
19:10 21.01.2022
Генсек ООН заметил, что уровень недоверия между мировыми державами достиг пика
0
277
19:00 21.01.2022
По делу о наркотиках буде допрошен премьер-министра Черногории - СМИ
0
281
18:55 21.01.2022
В Москве загруженность дорог достигла 10 баллов
0
278
17:40 21.01.2022
Бортпроводники могут начать использовать наручники и ремни против дебоширов - Минтранс
0
299
17:12 21.01.2022
ЦБ РФ получил анонимную угрозу о минировании, персонал эвакуирован, идет проверка
0
329
17:00 21.01.2022
Сергей Шойгу не исключает визит в Лондон
0
87

Возврат к списку