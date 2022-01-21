Влияние РФ в мире увеличили внешнеполитические провалы США - экс-глава ЦРУ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-директор ЦРУ и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что провалы США на Ближнем Востоке и неразбериха внутри страны способствовали увеличению влияния РФ и КНР в мире.



"Наши внутренние разногласия и почти парализованный Конгресс, наш очевидный уход из Ближнего Востока и в более широком плане отказ от нашей 60-летней глобальной лидерской роли, а также позорное бегство из Афганистана - все это привело к тому, что многие страны сделали свой выбор и начали развивать тесные экономические и политические связи и отношения в области безопасности с Россией и Китаем", - написал Гейтс в статье для британской газеты "Файнэншл таймс".



В публикации бывший министр обороны США также поделился мнением, что российские власти "умело действовали" последние годы, однако ситуация на границе РФ и Украины грозит "обернуться неприятностями" для Москвы. Кроме того, как считает Гейтс, российская политика в итоге "настроила украинцев еще больше против РФ" и сблизила киевские власти с Западом.



