Влияние РФ в мире увеличили внешнеполитические провалы США - экс-глава ЦРУ
20:40 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Наши внутренние разногласия и почти парализованный Конгресс, наш очевидный уход из Ближнего Востока и в более широком плане отказ от нашей 60-летней глобальной лидерской роли, а также позорное бегство из Афганистана - все это привело к тому, что многие страны сделали свой выбор и начали развивать тесные экономические и политические связи и отношения в области безопасности с Россией и Китаем", - написал Гейтс в статье для британской газеты "Файнэншл таймс".
В публикации бывший министр обороны США также поделился мнением, что российские власти "умело действовали" последние годы, однако ситуация на границе РФ и Украины грозит "обернуться неприятностями" для Москвы. Кроме того, как считает Гейтс, российская политика в итоге "настроила украинцев еще больше против РФ" и сблизила киевские власти с Западом.
НОВОСТИ
- 21:40 21.01.2022
- Семью сирийских беженцев, запечатленных на фотографии, потрясшей мир, приняли в Италии
- 21:30 21.01.2022
- Новый подвид омикрон-штамма коронавируса выявили в Великобритании выявили
- 20:30 21.01.2022
- Украина получит от Канады помощь в размере 120 млн канадских долларов - Зеленский
- 19:20 21.01.2022
- Мишустин поручил перевести максимальное число сотрудников Минэнерго на удаленку
- 19:10 21.01.2022
- Генсек ООН заметил, что уровень недоверия между мировыми державами достиг пика
- 19:00 21.01.2022
- По делу о наркотиках буде допрошен премьер-министра Черногории - СМИ
- 18:55 21.01.2022
- В Москве загруженность дорог достигла 10 баллов
- 17:40 21.01.2022
- Бортпроводники могут начать использовать наручники и ремни против дебоширов - Минтранс
- 17:12 21.01.2022
- ЦБ РФ получил анонимную угрозу о минировании, персонал эвакуирован, идет проверка
- 17:00 21.01.2022
- Сергей Шойгу не исключает визит в Лондон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать