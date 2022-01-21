Новый подвид омикрон-штамма коронавируса выявили в Великобритании выявили
21:30 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пока в стране зафиксировано 426 случаев инфицирования новым штаммом, из них 146 приходятся на Лондон, еще 97 случаев - на регион Юго-Восточная Англия. Отмечается, что впервые заражение разновидностью BA.2 произошло в Великобритании 6 декабря 2021 года. На этом фоне штамму был присвоен статус "изучаемый вариант". Если рост заболеваемости продолжится в ближайшие недели, то BA.2 рискует быть классифицирован как "вызывающий беспокойство вариант", к этой категории в королевстве относятся штаммы "омикрон", "дельта", "альфа", "гамма" и "бета".
По информации британских властей, всего данный штамм был замечен в 40 странах, а общее число случаев заражения им в мире превышает 8 тыс., при этом определить место происхождения вируса пока не представляется возможным. В то же время известно, что первые случаи инфицирования BA.2 были зафиксированы на Филиппинах. Подавляющее большинство случаев - 6,4 тыс. - выявили в Дании. Среди других стран, где зафиксировано более 100 случаев заражения новым штаммом, - Индия (530), Швеция (181) и Сингапур (127).
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