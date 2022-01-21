Семью сирийских беженцев, запечатленных на фотографии, потрясшей мир, приняли в Италии

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семья сирийских беженцев с тремя детьми, один из которых родившийся инвалидом без конечностей мальчик, прибыла в Италию, где будет принята по гуманитарным причинам. Как сообщает в пятницу новостной канал "РАИ-ньюс-24", 5-летний Мустафа с родителями и двумя младшими сестричками прибыли в Рим из Турции, где жили после того, как покинули Сирию.



Приезд в Италию, где они будут жить в Сиене при поддержке местной благотворительной католической организации "Каритас", стал возможен благодаря добровольному сбору средств. О нем было объявлено после того, как фотоснимок турецкого фотографа отца Мустафы, потерявшего ногу при бомбардировках в Сирии, с безруким и безногим сыном, победил на международном конкурсе фотографии в Сиене. Инициатива принадлежала организаторами конкурса. Снимок, как символ трагедии сирийского народа, перепечатали все газеты в мире. Мустафа родился без конечностей из-за предположительного отравления матери во время беременности нервно-паралитическими газом. И мальчику, и отцу проведут лечение в одном из самых известных центров по протезированию в Болонье.



В МИД Италии выразили глубокое удовлетворение прибытием Мустафы с семьей в Италию.



