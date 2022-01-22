Пересадка сердца свиньи человеку не затрагивает этические вопросы, считают в РПЦ
19:30 22.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пересадка в человеческий организм сердца генно-модифицированной свиньи не затрагивает этические вопросы, и Церкви нет нужды оспаривать применение этой технологии. Такое мнение высказал в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее американские СМИ сообщили о том, что медики в США впервые успешно пересадили человеку сердце генно- модифицированной свиньи.
"Если речь идет о медицинской технологии, использование которой не затрагивает напрямую этические вопросы или вопросы духовно-нравственного характера, то у Церкви не должно быть оснований, чтобы как-то оспаривать использование этих технологий. <...> Церковь возвышает свой голос, когда речь идет о технологиях, которые, с ее точки зрения, недопустимы в нравственном отношении. В данном случае речь не идет о ситуации, когда этические вопросы затронуты, таково мое личное мнение", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на просьбу прокомментировать опыт по пересадке человеку сердца свиньи.
Говоря о том, что означает "вмешательство в божественный план", он заметил, что человек производит, например, селекцию растений, и в этом нет ничего предосудительного с точки зрения христианства. Также, по его словам, люди изобретают многие способы улучшения качества жизни, и это тоже "само по себе только хорошо".
Архиерей напомнил о данной Богом человеку заповеди "возделывать рай". По словам Илариона, она предполагает, что человек должен использовать творческий подход, а "не просто брать все готовое", что растет в раю, и есть.
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