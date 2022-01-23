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НОВОСТИ

Впервые с начала пандемии в РФ выявлено более 300 тыс. случаев заражения коронавирусом

12:10 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом впервые с начала пандемии превысило 300 тыс., следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 17 по 23 января штаб зарегистрировал 304 657 случаев заражения - примерно вдвое больше, чем за предыдущие семь дней.

При этом продолжает снижаться смертность из-за новой инфекции - в России впервые с лета 2021 года зафиксировали менее 5 тыс. летальных исходов за неделю. По данным штаба, за последние семь дней в стране умерли 4 792 заболевших, что примерно на 7% меньше, чем за предшествующий аналогичный период.

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