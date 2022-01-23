В подмосковном Одинцово состоялся матч хоккейных звезд и дворовой команды

12:15

Фото пресс-службы губернатора

Московской области



«Легенды хоккея» провели второй матч с дворовыми командами в рамках губернаторского проекта #ЗимавПодмосковье. На этот раз - с жителями Одинцовского округа в парке Малевича.

«Идея этих матчей простая - ты не можешь быть олимпийским чемпионом, не став чемпионом двора. Мы все начинали на улице, - сказал один из лучших защитников в истории хоккея, 2-кратный олимпийский чемпион и 3-кратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. – Сегодня мы вышли на лед вместе с жителями этого замечательного уголка Подмосковья, вместе с 10-летними мальчишками. Это популяризация хоккея, здорового образа жизни. Хочется сказать спасибо руководству Московской области, Андрею Юрьевичу Воробьёву за проведение таких матчей».

За команду легенд кроме Вячеслава Фетисова, выступали обладатели золотых медалей Олимпийских Игр Сергей Бабинов, Александр Могильный, Евгений Давыдов, Вячеслав Буцаев, призер чемпионата мира Александр Гуськов. Тренером, на этот раз играющим, вновь выступил олимпийский чемпион Александр Якушев. В их составе также был 83-летний ветеран хоккея из Можайска Владимир Порфирьевич Платонов.

«Как играть до такого возраста? Надо просто любить хоккей! Ну и жизнь само собой, - сказал Владимир Порфирьевич. - Я первый раз надел коньки, это были «снегурки», в 1945-м - сразу после того, как война закончилась. И, вот, до сих пор не снимаю. Если все будет хорошо, надеюсь и 90-летие отпраздную на льду».

Как и в Красногорске, где неделю назад прошел первый матч подмосковного турне «Легенд хоккея», в обеих командах играли юные воспитанники спортивных секций. Кроме того, на лед вышли глава Одинцовского округа Андрей Иванов и министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Наши жители играют очень здорово, и детишки - тоже. Но здесь не счет главное, а идея, которую закладывал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв - чтобы люди выходили на лёд, объединялись в команды, чтобы шло развитие массового спорта, укрепление здоровья, - сказал Дмитрий Абаренов. - Спасибо «Легендам», что откликнулись на этот проект. Через неделю будет следующий матч - в Видном».