Выпады против РФ обусловила критическая ситуация в США, Британии и Украине - Захарова
19:15 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Вот вам еще один ответ на вопрос, что же они сейчас все так занялись придуманной, мифологизированной возможностью агрессии России в отношении Украины? Просто у себя дома ситуация критическая", - отметила дипломат.
По ее словам, три страны, помимо русофобии в ряде кругов, в настоящее время объединяет "колоссальный внутриполитический кризис как доверия к власти, так и в принципе институтов власти". Так, в Британии каждый день обсуждают возможность отставки действующего премьер- министра Бориса Джонсона, после пресс-конференции президента США Джо Байдена на прошлой неделе "сдались даже самые преданные поклонники демократов", который были, "мягко сказать, обескуражены". "А теперь Украина: это просто дисфункция всех органов государственной власти", - заключила Захарова.
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