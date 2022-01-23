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Выпады против РФ обусловила критическая ситуация в США, Британии и Украине - Захарова

19:15 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, Великобритания и Украина столкнулись с колоссальным внутриполитическим кризисом, они активизировались по теме мнимой российской угрозы, чтобы отвести взгляд от внутренних проблем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Вот вам еще один ответ на вопрос, что же они сейчас все так занялись придуманной, мифологизированной возможностью агрессии России в отношении Украины? Просто у себя дома ситуация критическая", - отметила дипломат.

По ее словам, три страны, помимо русофобии в ряде кругов, в настоящее время объединяет "колоссальный внутриполитический кризис как доверия к власти, так и в принципе институтов власти". Так, в Британии каждый день обсуждают возможность отставки действующего премьер- министра Бориса Джонсона, после пресс-конференции президента США Джо Байдена на прошлой неделе "сдались даже самые преданные поклонники демократов", который были, "мягко сказать, обескуражены". "А теперь Украина: это просто дисфункция всех органов государственной власти", - заключила Захарова.

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