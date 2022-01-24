Военные летчики РФ и Сирии начали совместное воздушное патрулирование у Голанских высот
09:20 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные летчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование вдоль Голанских высот и Евфрата с аэродромов Хмеймим, Сейкаль и Думэйр. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
"Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. <…> Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим, их сирийские коллеги - с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска", - сказали в военном ведомстве.
В министерстве рассказали, что российские ВКС были представлены экипажами самолетов Су-34, Су-35 и дальнего радиолокационного обнаружения А-50, от сирийской стороны в патрулировании приняли участие самолеты Миг-23 и Миг-29.
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