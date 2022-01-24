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НОВОСТИ

Вооруженные силы ДНР находятся в режиме повышенной боевой готовности

15:12 24.01.2022

Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) находятся в режиме повышенной боевой готовности, власти делают все возможное для мирного урегулирования конфликта. Об этом в понедельник заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

"Конечно, да, мы сейчас в повышенном режиме готовности. Потому что от Украины сейчас можно ожидать чего угодно. <...> Со своей стороны делаем все, чтобы конфликт был урегулирован мирным способом", - сказал он.

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