Вооруженные силы ДНР находятся в режиме повышенной боевой готовности
15:12 24.01.2022
Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) находятся в режиме повышенной боевой готовности, власти делают все возможное для мирного урегулирования конфликта. Об этом в понедельник заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".
"Конечно, да, мы сейчас в повышенном режиме готовности. Потому что от Украины сейчас можно ожидать чего угодно. <...> Со своей стороны делаем все, чтобы конфликт был урегулирован мирным способом", - сказал он.
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