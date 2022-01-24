Мусульмане пока не собираются переводить массовые мероприятия в онлайн
18:00 24.01.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мусульмане не планируют переводить массовые мероприятия в онлайн из-за пандемии. Ранее такое решение приняли в РПЦ. Мера обусловлена ростом заболеваемости COVID-19.
Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что находящиеся в зоне риска люди могут смотреть трансляции мероприятий в соцсетях.
«У нас пока обстановка более-менее, все санитарные нормы мы соблюдаем. Если будет такое решение органов власти и санитарных властей, то тоже будем придерживаться этого. Сейчас день ото дня эпидемия увеличивается. Мы все предписания соблюдаем: и маски, и расстояние соблюдаем. По религии тоже говорится, когда есть такая эпидемия, меры предосторожности повыше соблюдаются. Поэтому мы проповеди и пятничные молитвы для тех, кто не может прийти в мечеть и тех, у кого есть хронические болезни, по Instagram и на сайте Духовного управления транслируем».
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