СМИ Буркина-Фасо опубликовали письмо Каборе об уходе с поста президента страны

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Написанное от руки письмо Рока Марка Кристиана Каборе о своей отставке с поста президента Буркина-Фасо и верховного главнокомандующего опубликовано во вторник в ведущих СМИ страны, включая новостной портал "Лефасо".

"В интересах народа и в связи с событиями, которые происходили с 23 января, я принял решение уйти с должности президента Буркина-Фасо", - говорится в нем. Письмо, направленное на имя главы "Патриотического движения за охрану и восстановление" (ПДОВ), датировано 24 января, под ним стоит подпись Каборе. Текст письма был зачитан по государственному телевидению Буркина-Фасо.

Между тем обстоятельства его написания и местонахождение Каборе не раскрываются новыми властями Буркина-Фасо. Согласно информационному порталу "Буркина-24", бывший глава государства находится под арестом на одной из армейских баз.

Военные, поднявшие в минувшее воскресенье в Буркина- Фасо мятеж, объявили 24 января о переходе всей полноты власти в стране к ПДОВ, которое возглавляет 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Приостановлено действие конституции, распущены правительство и парламент, закрыты внешние границы страны, на всей территории Буркина- Фасо введен комендантский час, действующий с 21:00 до 05:00.

Одновременно новое военное руководство Буркина-Фасо заявило, что представит в ближайшее время график возвращения страны к конституционному строю.