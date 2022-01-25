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Аравийская коалиция объявила о военной операции против объектов мятежников в Сане

15:12 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о начале военной операции, нацеленной на объекты йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в столице Йемена Сане. Об этом сообщил официальный представитель коалиции полковник Турки аль- Малики.

"Операция проводится в ответ на угрозы [со стороны хуситов] и из-за необходимости защитить гражданское население от враждебных нападений "Ансар Аллах", - указал аль-Малики, слова которого привела во вторник общеарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

В последние недели ВВС коалиции активизировали атаки по военным объектам хуситов в Йемене, в частности в контролируемой мятежниками Сане. Наиболее интенсивные бомбардировки начались после того, как сторонники "Ансар Аллах" 3 января захватили недалеко от йеменского портового города Ходейда шедшее под флагом ОАЭ грузовое судно, а 17 января осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на Абу-Даби, в результате которой погибли четыре человека и не менее пяти получили ранения.

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