ФСИН хочет заменить Олегу Навальному условный срок реальным из-за неисполнения приговора
16:32 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители ФСИН направили в суд ходатайство о замене брату блогера Алексея Навального Олегу условного срока на реальный в связи с тем, что он не исполняет должным образом ограничения, наложенные на него приговором суда по делу о нарушении санитарных норм. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Причиной ходатайства ФСИН о замене условного срока на реальный Олегу Навальному стало то, что он не исполняет должным образом ограничения, которые ранее суд наложил на него по приговору о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста зимой прошлого года", - сказал собеседник агентства.
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