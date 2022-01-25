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ФСИН хочет заменить Олегу Навальному условный срок реальным из-за неисполнения приговора

16:32 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители ФСИН направили в суд ходатайство о замене брату блогера Алексея Навального Олегу условного срока на реальный в связи с тем, что он не исполняет должным образом ограничения, наложенные на него приговором суда по делу о нарушении санитарных норм. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Причиной ходатайства ФСИН о замене условного срока на реальный Олегу Навальному стало то, что он не исполняет должным образом ограничения, которые ранее суд наложил на него по приговору о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста зимой прошлого года", - сказал собеседник агентства.

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