Курс "Учись учиться" Сбера поможет взрослым людям получать знания непрерывно

18:19

«СберУниверситет» открыл доступ к электронному курсу «Учись учиться», который позволит позволять знания непрерывно и окажется полезен современным взрослым людям, которым приходится постоянно обновлять навыки и умения. Постоянное обучение стало важным фактором успеха для профессионалов, которые хотят остаться востребованными на рынке труда.

«Современный темп жизни, стремительные изменения в технологиях мотивируют нас на постоянное обучение, - констатирует старший вице-президент, руководитель HR-блока Сбербанка Наталья Дудина. – «Учись учиться» поможет выстроить свою образовательную траекторию. Курс полезен для представителей любых специальностей и в любом возрасте».

Доступ к курсу бесплатный – на сайте «СберУниверситета». На курсе преподают опытные эксперты в области вопросов обучения, среди которых, известный американский учёный, переводчик, профессор инженерного дела в Оклендском университете, автор курса-бестселлера Learning how to learn на Coursera Барбара Оакли, основательница Lifelong Learning Lab Рената Гизатулина, основательница Dedu Center Виктория Дерюгина, бизнес-тренер Ольга Полищук.