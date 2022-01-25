0
0
123
НОВОСТИ

Курс "Учись учиться" Сбера поможет взрослым людям получать знания непрерывно

18:19 25.01.2022

«СберУниверситет» открыл доступ к электронному курсу «Учись учиться», который позволит позволять знания непрерывно и окажется полезен современным взрослым людям, которым приходится постоянно обновлять навыки и умения. Постоянное обучение стало важным фактором успеха для профессионалов, которые хотят остаться востребованными на рынке труда.

«Современный темп жизни, стремительные изменения в технологиях мотивируют нас на постоянное обучение, - констатирует старший вице-президент, руководитель HR-блока Сбербанка Наталья Дудина. – «Учись учиться» поможет выстроить свою образовательную траекторию. Курс полезен для представителей любых специальностей и в любом возрасте».

Доступ к курсу бесплатный – на сайте «СберУниверситета». На курсе преподают опытные эксперты в области вопросов обучения, среди которых, известный американский учёный, переводчик, профессор инженерного дела в Оклендском университете, автор курса-бестселлера Learning how to learn на Coursera Барбара Оакли, основательница Lifelong Learning Lab Рената Гизатулина, основательница Dedu Center Виктория Дерюгина, бизнес-тренер Ольга Полищук.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 25.01.2022
Неизвестный открыл стрельбу из автомата возле здания СБУ в Киеве - СМИ
0
0
18:40 25.01.2022
Минфин считает преждевременным введение МРЦ на пиво
0
92
18:00 25.01.2022
Рубль назвали худшей валютой мира с начала года - СМИ
0
176
17:54 25.01.2022
Сбер и "МИСиС" представили шаблон для создания вузовских смартапов
0
137
17:32 25.01.2022
США предложили союзникам ввести санкции против экспорта сырья и вооружений из РФ - Bild
0
209
17:12 25.01.2022
Британское правительство обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT - Джонсон
0
224
17:00 25.01.2022
Си Цзиньпин на саммите глав государств Центральной Азии выступил против цветных революций
0
214
16:32 25.01.2022
ФСИН хочет заменить Олегу Навальному условный срок реальным из-за неисполнения приговора
0
276
16:20 25.01.2022
В День студента Сбер запустил "Детектор будущего"
0
271
16:12 25.01.2022
Госдума приняла в I чтении законопроект об организации местного самоуправления
0
295

Возврат к списку