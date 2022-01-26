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Следователь ФСБ попросил суд ограничить Ивану Сафронову время ознакомления с уголовным делом

10:20 26.01.2022 Источник: Эхо Москвы

Следователь ФСБ по делу журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, попросил суд ограничить ему и защите время ознакомления с уголовным делом. Адвокаты полагают, что сторона обвинения хочет как можно скорее передать дело в суд.

В уголовном деле Ивана Сафронова 22 тома. Адвокатам и подзащитному необходимо время на ознакомление с материалами. Однако следствие, по словам юристов, не даёт этого сделать. Адвокат журналиста Дмитрий Талантов рассказал «Эху Москвы» что получил от следователя ФСБ Александра Чабана, который ведёт дело, СМС-сообщение, что его ходатайство суд рассмотрит уже сегодня. Он попросит ограничить защите срок изучения материалов. Спешку следователя адвокаты объяснили его желанием передать дело обвиняемого в госизмене журналиста в суд до 7 апреля. До этого дня Сафронова оставили в СИЗО «Лефортово», где он провёл больше полутора лет. Адвокаты сетуют, что и без ходатайства им не дают полноценно ознакомиться с делом.

По версии спецслужб, Сафронов работал на разведку Чехии и передал им секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России со странами Ближнего Востока и Африки. Журналист вину не признаёт, преследование он связывает со своей работой.

Несмотря на многочисленные поручительства, в том числе известных представителей общественности и коллег Ивана Сафронова, его продолжают держать в СИЗО. В октябре ему ужесточили условия содержания под стражей, запретив вести переписку с родными и адвокатами.

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