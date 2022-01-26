0
0
58
НОВОСТИ

В 2022 году природный газ получат еще 1,7 тысяч населенных пунктов Подмосковья

11:42 26.01.2022

соцгаз1.JPG
Фото пресс-службы губернатора Московской области
В наступившем году работы по социальной газификации завершили уже в 13 населенных пунктах Подмосковья. План на 2022 год – обеспечить «голубым топливом» почти 1,7 тыс. поселков, сел и деревень. Благодаря президентскому проекту более комфортные условия жизни получат еще 250 тыс. жителей региона.

«Каждый глава должен знать, какой населенный пункт будет газифицирован на этой неделе или в течение месяца, – подчеркнул губернатор Андрей Воробьёв. – Я прошу сделать еще более глубокий шаг по разъяснению. При том, что можно зайти на «Яндекс» и увидеть, как идут работы, мы должны действовать проактивно. Главам необходимо поехать на место и убедиться, что те населенные пункты, которые ждали газ, получат его. Можно проводить встречи, можно присылать жителям сообщения».

В минувшем году выполнена треть программы социальной газификации в Подмосковье. По словам гендиректора «Мособлгаза» Игоря Баранова, осталось догазифицировать самые сложные населенные пункты. Там больше всего инженерных коммуникаций, дорог, что требовало отдельного проектирования. Все работы идут в графике, особое внимание – информированию жителей.

«Важно напомнить людям, когда газ придет в их населенный пункт, как получить договор на подключение, оформить заявку, выбрать оборудование, какие виды оборудования есть, какая стоимость, какие льготы. До конца I квартала вместе с органами местного самоуправления мы проведем встречи с жителями во всех 1692 населенных пунктах, которые осталось догазифицировать, – сказал руководитель «Мособлгаза» во время брифинга в Красногорске. – Кроме того, сделаем адресную рассылку, чтобы каждый человек получил исчерпывающую информацию о реализации президентского проекта социальной газификации на конкретной территории».

Игорь Баранов ответил также на вопросы жителей муниципалитета. По его словам «голубое топливо» до конца года обязательно придет в деревню Путилково – подача газа на эту территорию осуществляется по сетям «Мосгаза», однако «Мособлгазу» удалось договориться с коллегами, чтобы провести все необходимые работы. К лету их завершат и в деревне Нефедьево. А всего в этом году догазифицируют 27 населенных пунктов городского округа Красногорск.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 26.01.2022
Прививку от коронавируса более склонны сделать россияне, имеющие высшее образование - опрос
0
22
12:00 26.01.2022
В России выявили 74 692 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
0
36
11:32 26.01.2022
Шесть рабочих насмерть отравились выхлопными газами в Волгоградской области - источник
0
104
11:20 26.01.2022
Первый иск к Украине по водной блокаде подадут в феврале - вице-спикер Госсовета Крыма
0
123
11:05 26.01.2022
МВД РФ объявило в розыск Олега Навального
0
154
11:00 26.01.2022
Эскалация конфликта на Украине приведет к повышению цен на газ - глава RWE
0
135
10:32 26.01.2022
США не устраивает, что при Путине Россия стала сильной - Володин
0
201
10:20 26.01.2022
Следователь ФСБ попросил суд ограничить Ивану Сафронову время ознакомления с уголовным делом
0
193
10:05 26.01.2022
Больше трети россиян передумали брать ипотеку в 2022 г. - опрос
0
216
10:00 26.01.2022
Германия призвала исключить российский энергетический сектор из санкций из-за Украины - Bloomberg
0
269

Возврат к списку