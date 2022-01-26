В 2022 году природный газ получат еще 1,7 тысяч населенных пунктов Подмосковья
11:42 26.01.2022
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Каждый глава должен знать, какой населенный пункт будет газифицирован на этой неделе или в течение месяца, – подчеркнул губернатор Андрей Воробьёв. – Я прошу сделать еще более глубокий шаг по разъяснению. При том, что можно зайти на «Яндекс» и увидеть, как идут работы, мы должны действовать проактивно. Главам необходимо поехать на место и убедиться, что те населенные пункты, которые ждали газ, получат его. Можно проводить встречи, можно присылать жителям сообщения».
В минувшем году выполнена треть программы социальной газификации в Подмосковье. По словам гендиректора «Мособлгаза» Игоря Баранова, осталось догазифицировать самые сложные населенные пункты. Там больше всего инженерных коммуникаций, дорог, что требовало отдельного проектирования. Все работы идут в графике, особое внимание – информированию жителей.
«Важно напомнить людям, когда газ придет в их населенный пункт, как получить договор на подключение, оформить заявку, выбрать оборудование, какие виды оборудования есть, какая стоимость, какие льготы. До конца I квартала вместе с органами местного самоуправления мы проведем встречи с жителями во всех 1692 населенных пунктах, которые осталось догазифицировать, – сказал руководитель «Мособлгаза» во время брифинга в Красногорске. – Кроме того, сделаем адресную рассылку, чтобы каждый человек получил исчерпывающую информацию о реализации президентского проекта социальной газификации на конкретной территории».
Игорь Баранов ответил также на вопросы жителей муниципалитета. По его словам «голубое топливо» до конца года обязательно придет в деревню Путилково – подача газа на эту территорию осуществляется по сетям «Мосгаза», однако «Мособлгазу» удалось договориться с коллегами, чтобы провести все необходимые работы. К лету их завершат и в деревне Нефедьево. А всего в этом году догазифицируют 27 населенных пунктов городского округа Красногорск.
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