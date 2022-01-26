Нет заявлений от кабмина Италии с рекомендациями бизнесу не встречаться с Путиным - Песков
13:00 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии официальных заявлений итальянского правительства с якобы рекомендациями бизнесменам не участвовать во встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в среду.
Ранее агентство Блумберг и газета "Репубблика" сообщили, что итальянское правительство якобы обращалось к Итало-российской торговой палате с рекомендацией не проводить встречу, а предпринимателям не принимать в ней участие.
"Газетные сообщения недорого стоят в наше время, мы с вами не слышали никаких официальных заявлений из правительства Италии на этот счет", - сказал Песков.
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