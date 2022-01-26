Болгария не собирается участвовать в конфлитке или операции на Украине
19:00 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ни один болгарский солдат не будет участвовать в каком бы то ни было конфликте или в операции на территории Украины или в другим государстве без решения Народного собрания или правительства. Да, категорично, такой возможности сейчас не предусмотрено», — сказал Янев.
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