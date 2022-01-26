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НОВОСТИ

Болгария не собирается участвовать в конфлитке или операции на Украине

19:00 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны Болгарии Стефан Янев, отвечая в среду на вопросы депутатов Народного собрания, категорично заявил, что ни один болгарский солдат не будет участвовать в возможной военной операции на территории Украины. Трансляцию заседания парламента в среду вел телеканал «Нова ньюс».

«Ни один болгарский солдат не будет участвовать в каком бы то ни было конфликте или в операции на территории Украины или в другим государстве без решения Народного собрания или правительства. Да, категорично, такой возможности сейчас не предусмотрено», — сказал Янев.

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