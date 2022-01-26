В Госдепе заявили, что посол России будет вынужден уехать из США, если не будет выполнен ряд условий

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент заявил российским дипломатам, что посол РФ будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. Об этом сообщил в среду журналистам глава российской дипмиссии в США Анатолий Антонов.

«Строго говоря, я вижу лишь тенденцию к ухудшению. Более того, скажу вам, что на последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединенных Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединенных Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — сказал посол.