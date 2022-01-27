Разговоры о базах РФ в Латинской Америке провоцируют напряженность в мире - Медведев
09:00 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не считает, что сейчас следует обсуждать возможность появления российских военных баз на Кубе и в Венесуэле, поскольку такие разговоры провоцируют напряженность в мире.
"Я считаю не очень правильным сейчас вообще на эту тему [возможности появления военных баз РФ на Кубе и в Венесуэле] рассуждать, потому что это, как правило, сразу же создает очень значительную напряженность в экономической сфере как минимум", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.
Он подчеркнул, что открытие военных баз в других государствах "зависит от суверенных решений этих стран". "У нас действительно есть определенные договоренности с некоторыми государствами о присутствии там наших войск - с той же самой Сирией и некоторыми другими государствами. Но забегать вперед и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом, - это абсолютно неправильно, это провоцировать напряжение в мире", - уверен заместитель председателя СБ РФ.
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